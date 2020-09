Ministerium stellt EEG-Novelle vor

Berlin. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier will den stockenden Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträger beschleunigen. Bürger und Kommunen sollen bei Wind- und Sonnenenergieanlagen finanziell an den Gewinnen beteiligt werden, um die Akzeptanz zu steigern, so ein Referentenentwurf für eine Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG), der dpa am Dienstag vorlag. Im September soll der Entwurf verabschiedet werden und am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Branchenverbände hatten zuletzt Altmaier aufgefordert, mutiger zu sein und größere Schritte zu wagen. (dpa/jW)