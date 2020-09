Österreich fasst mutmaßlichen Spion

Wien. Die österreichischen Behörden haben laut Innenminister Karl Nehammer einen mutmaßlichen türkischen Spion gefasst. Die Person habe gestanden, für den türkischen Geheimdienst Landsleute in Österreich ausspioniert zu haben, sagte der Minister am Dienstag vor Journalisten. Es werde Anklage erhoben. Vom türkischen Außenministerium war vorerst keine Stellungnahme zu bekommen. Der mutmaßliche Spion sei rund um die Ermittlungen zu dem Konflikt zwischen kurdischen und türkisch-faschistischen Demonstranten in Wien vor wenigen Wochen entdeckt worden. (Reuters/jW)