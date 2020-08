Lufthansa blockiert Schlichtung mit UFO

Berlin. Die Schlichtung zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO droht zu scheitern. Zum Thema der »bezahlten Freistellung von Mitgliedern der Tarifkommission der UFO« sei bisher keine verbindliche Regelung getroffen worden, teilte die Airline am Freitag mit. Die Lufthansa und der von ihr benannte Schlichter Frank-Jürgen Weise könnten sich einer Regelung nicht anschließen, wenn diese dazu führe, dass Mitglieder der Tarifkommission gegenüber anderen Kabinenmitarbeitern und anderen Sozialpartnern bevorteilt würden. Der von UFO benannte Schlichter Matthias Platzeck sagte gegenüber Reuters am Freitag, er habe sich mit Weise am 19. August weitgehend auf eine Schlichtungsschlussempfehlung geeinigt. Diese sei dann aber offenbar bei der Lufthansa auf Kritik gestoßen. »Es ist unklar, wie es weitergeht.« Eine Lufthansa-Sprecherin sagte, entweder könnten sich die Schlichter noch auf einen gemeinsamen Spruch einigen oder man breche das Verfahren ab. (Reuters/jW)