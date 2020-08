Gewinne chinesischer Banken eingebrochen

Beijing. Bei den fünf größten chinesischen Banken sind die Gewinne im Zuge der Coronakrise so stark gesunken wie seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr. Insgesamt verzeichneten die Institute einen Rückgang des Nettogewinns im ersten Halbjahr um 9,4 Prozent auf umgerechnet 122 Milliarden Euro. Das Ergebnis der größten chinesischen Bank »Industrial and Commercial Bank of China« (ICBC) brach um elf Prozent auf 148 Milliarden Yuan (18 Milliarden Euro) ein, wie das Institut am Sonntag mitteilte. Die »China Construction Bank« (CCB), zweitgrößtes Geldhaus der Volksrepublik, verdiente mit 137 Milliarden Yuan (16 Milliarden Euro) rund zehn Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019. (Reuters/jW)