Erster Direktflug zwischen Israel und VAE

Tel Aviv. Knapp drei Wochen nach der Einigung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), ihre Beziehungen zu normalisieren, ist der erste Direktflug zwischen beiden Ländern gestartet. Die Maschine der israelischen Fluggesellschaft »El Al« flog am Montag vom internationalen Flughafen »Ben Gurion« bei Tel Aviv in Richtung Abu Dhabi ab. Mit an Bord waren neben einer großen israelischen Delegation auch der US-Vermittler Jared Kushner und die Sicherheitsberater der USA und Israels, Robert O'Brien und Meir Ben-Schabat. Die Passagiermaschine ist nach Medienberichten besonders ausgerüstet, um unter anderem Boden-Luft-Raketen abwehren zu können. In Abu Dhabi sind nach israelischen Angaben Arbeitsgespräche von Teams beider Länder sowie der USA geplant. (dpa/jW)