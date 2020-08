Belarus: Präsident will Veränderungen erörtern

Minsk. Nach neuen Protesten in Belarus hat Präsident Alexander Lukaschenko Veränderungen in Aussicht gestellt. Es gebe jetzt viele Forderungen, das System im Land zu ändern, sagte Lukaschenko am Montag. »Deshalb werden wir das erörtern.« Konkret gehe es um eine Überarbeitung der Verfassung, die von der Gesellschaft getragen werden solle. Lukaschenko räumte ein, dass das »System« in Belarus auf ihn selbst zugeschnitten und er zu Veränderungen bereit sei. (dpa/jW)