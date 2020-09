Indien: Lockerungen trotz Neuinfektionsrekords

Neu-Delhi. Ungeachtet eines Rekordanstiegs bei den nachgewiesenen Coronavirusinfektionen hält Indien an Lockerungen fest. Am Montag meldete Indien 78.512 Neuinfektionen – mehr als jedes andere Land der Welt. Am Sonntag hatte Indien mit 78.761 Ansteckungsfällen gar den weltweit höchsten Anstieg an einem Tag seit Ausbruch der Pandemie registriert. Angesichts eines möglichen Rekordeinbruchs der Wirtschaft will Indien trotzdem die Aktivität in weiteren Branchen wieder hochfahren. Bei Missachtung der Abstandsregeln, der Maskenpflicht oder anderer Auflagen solle jedoch seit Montag härter durchgegriffen werden, teilte der hochrangige Vertreter des Bundesstaates Assam, Kumar Sanjay Krishna, am Sonntag auf Twitter mit. Er führte die steigenden Infektionszahlen auf mehr Tests, die Öffnung der Wirtschaft und Bequemlichkeit der Menschen zurück. (Reuters/jW)