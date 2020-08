Nachschlag: Freiheit für Assange

Nacho Doce/REUTERS Eine Auslieferung von Assange an die USA muss in jedem Fall verhindert werden. Druck ist nötig auf London, ihn unverzüglich freizulassen

Nächsten Montag wird das Verfahren gegen Julian Assange fortgesetzt. Höchste Zeit, alle Kräfte zu sammeln, um Großbritannien zu veranlassen, seine Auslieferung zu verhindern und den Wikileaks-Gründer endlich freizulassen. Dazu wurde am Samstag live im Internet der Dokumentarfilm »The War on Journalism – The Case of Julian Assange« vorgestellt. Er unterstreicht: Es geht nicht nur um Assange – wenn die USA damit durchkommen, dass er an sie ausgeliefert werden muss, weil er Dokumente über ihre geheimen Machenschaften veröffentlicht und den Mythos von den sauberen Kriegen der Supermacht in Afghanistan oder Irak zerstört hat, die in Wirklichkeit Massaker waren, dann ist jeder Journalist bedroht, der einfach seine Arbeit tut. Im Anschluss an die Premiere diskutierte Regisseur Juan Passarelli mit den Filmemachern Suzie Gilbert und Ken Loach. Das Gespräch ließ keine Fragen offen. Eine Aufzeichnung gibt es auf der Webseite Consortium News – leider nur englisch! (jt)