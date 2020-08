Kolumbien: US-Militärs wieder im Einsatz

Bogotá. Nachdem ein Gericht Anfang Juli einen vorläufigen Stopp angeordnet hatte, »beraten und trainieren« 53 US-Soldaten erneut das kolumbianische Militär. Am 20. Juli hätten die Militärs ihre Arbeit wieder aufgenommen, berichtete die Zeitung El Tiempo unter Berufung auf Verteidigungsminister Carlos Holmes Trujillo am Donnerstag (Ortszeit). Demnach hatte der Senat die Aktivitäten am 17. Juli gebilligt. (dpa/jW)