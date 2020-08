USA: Sechs Tote durch Hurrikan »Laura«

Lake Charles. Nach dem Durchzug von Hurrikan »Laura« ist die Zahl der Todesopfer im Süden der USA auf mindestens sechs gestiegen. Vier von ihnen kamen durch umgestürzte Bäume ums Leben, wie der Gouverneur des Bundesstaates Louisiana, John Bel Edwards, am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Ein Mann ertrank, ein weiterer starb durch eine Kohlenmonoxidvergiftung. »Laura« war in der Nacht zum Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf die US-Küste am Golf von Mexiko getroffen.(AFP/jW)