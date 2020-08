USA: Mordanklage gegen Todesschützen

Kenosha. Nach den tödlichen Schüssen in der US-Stadt Kenosha ist am Donnerstag (Ortszeit) ein 17jähriger wegen zweifachen Mordes angeklagt worden. Ihm werden außerdem unter anderem ein Mordversuch und unerlaubter Waffenbesitz zur Last gelegt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. In Kenosha waren in der Nacht zum Mittwoch zwei Demonstranten getötet und einer verletzt worden. Sie hatten gegen Rassismus protestiert, nachdem Polizisten am Sonntag einem Schwarzen in den Rücken geschossen hatten. (dpa/jW)