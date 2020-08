Venezuela will russischen Impfstoff herstellen

Caracas. Die venezolanische Regierung will den russischen Impfstoff gegen das Coronavirus in dem südamerikanischen Land herstellen und testen lassen. Zu diesem Zweck gebe es bereits Gespräche mit Moskau, sagte Gesundheitsminister Carlos Alvarado am Donnerstag (Ortszeit) in Caracas. Russland sei bereit, das Serum auch in Venezuela testen und produzieren zu lassen. Zudem sei mit Moskau bereits abgesprochen, dass in Venezuela Teilnehmer der dritten und finalen Testphase ausgesucht werden sollten, sagte der Minister nach einer Videokonferenz mit russischen Virusforschern. (AFP/jW)