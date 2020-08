Israel bombardiert erneut Gazastreifen

Tel Aviv. Israels Luftwaffe hat am Freitag erneut Ziele im Gazastreifen bombardiert. Unter anderem sei eine Werkstätte zur Waffenherstellung der islamistischen Hamas getroffen worden, teilte die israelische Armee mit. Zuvor waren sechs Geschosse aus dem Küstenstreifen auf Israel abgefeuert worden. Am Donnerstag hatte Israels Armee nach eigenen Angaben bereits mit Jets und einem Panzer einen Hamas-Militärposten sowie eine unterirdische Einrichtung angegriffen. Es gab zunächst keine Berichte zu möglichen Opfern. Israel hatte den Druck auf den Gazastreifen in den vergangenen Wochen erheblich erhöht. So wurde etwa die Einfuhr von Treibstoff gestoppt, wodurch das einzige Elektrizitätswerk seinen Betrieb einstellen musste, sowie die Fischereizone vor dem Gazastreifen gesperrt. (dpaw/jW)