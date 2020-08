Tourismus: Paris beklagt Milliardenverluste

Paris. Die Pariser Tourismusbranche hat wegen der Coronakrise mit milliardenschweren Einnahmeverlusten zu kämpfen. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 seien 14,3 Millionen Touristen weniger in die Region Paris gereist als im Vorjahr, teilte die zuständige Behörde der Region Île-de-France am Donnerstag mit.

Hatte die Region der Welthauptstadt des Tourismus 2019 noch 23,7 Millionen Besucher, waren es 2020 nur 9,4 Millionen. Das schlage mit einem Einnahmeverlust von 6,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr zu Buche. (dpa/jW)