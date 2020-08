EU-Handelskommissar: Dublin auf Distanz

Dublin. Die irische Regierung hat sich am Mittwoch von EU-Handelskommissar Philip Hogan distanziert. Dieser habe klar gegen Pandemiemaßnahmen verstoßen, teilten Premierminister Micheál Martin und andere Politiker mit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen prüft, ob sie Konsequenzen aus dem Verhalten des Iren zieht. Der EU-Handelskommissar hatte kürzlich mit etwa 80 anderen Personen an einem Dinner einer Golfgesellschaft in einem Hotel im Westen Irlands teilgenommen. Wegen des Besuchs der großen Veranstaltung ist bereits der irische Landwirtschaftsminister Dara Calleary nach nur fünf Wochen im Amt zurückgetreten. (dpa/jW)