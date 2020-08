Afghanistan: Tote nach Sturzfluten

Kabul. Die Zahl der Todesopfer nach den Sturzfluten in Afghanistan ist auf mindestens 100 gestiegen. Zudem gebe es 250 Verletzte, teilte der Chef der Nationalen Katastrophenschutzbehörde, Ghulam Bahauddin Dschilani, am Mittwoch mit. Bewohner in der Provinz Parwan nördlich der afghanischen Hauptstadt Kabul waren mitten in der Nacht von plötzlichen Überschwemmungen überrascht worden, wie Provinzsprecherin Wahida Schahkar am Mittwoch sagte.(dpa/jW)