Christchurch: Keine Aussage des Attentäters

Christchurch. Der Rechtsterrorist, der letztes Jahr einen Anschlag in Christchurch verübte, will vor der Urteilsverkündung nicht mehr selbst das Wort ergreifen. Ein Pflichtanwalt werde statt dessen eine kurze Erklärung verlesen, hieß es am Mittwoch aus dem Gericht. Am 15. März 2019 hatte der aus Australien stammende Täter in der Stadt auf der neuseeländischen Südinsel zwei Moscheen überfallen und 51 Menschen erschossen. Das Massaker übertrug er per Helmkamera ins Internet. (dpa/jW)