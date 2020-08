Jemen: Separatisten setzen Gespräche aus

Sanaa. Die Separatisten im Süden des Jemen haben Verhandlungen mit der international anerkannten Regierung ausgesetzt. Der sogenannte Südliche Übergangsrat (STC) warf der Regierung am Mittwoch unter anderem vor, einen vereinbarten Waffenstillstand verletzt zu haben, wie es in einer Erklärung heißt. Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten sind Teil eines Friedensabkommens, das im vergangenen Jahr in der saudischen Hauptstadt Riad unterzeichnet worden war. (dpa/jW)