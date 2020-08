Hurrikan »Laura« trifft auf US-Küste

Washington. Auf die US-Küste am Golf von Mexiko bewegt sich ein Hurrikan zu. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) warnte vor Sturmfluten an der Grenze der Bundesstaaten Louisiana und Texas. An der Küste sei durch den Hurrikan mit Wasserständen von mehr als drei Metern über Normalpegel zu rechnen, warnten Meteorologen. »Laura« erreichte bereits am Dienstag Hurrikanstärke. In der Karibik kamen aufgrund des Wirbelsturms bislang neun Menschen in Haiti und vier in der Dominikanischen Republik ums Leben.(dpa/jW)