WHO: Poliovirus in ­Afrika »ausgerottet«

Lagos. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Afrika für frei vom Poliovirus erklärt. Seit vier Jahren habe es auf dem Kontinent keinen Fall des Kinderlähmung auslösenden Erregers mehr gegeben, meldete die WHO am Dienstag. Damit sei die Voraussetzung erfüllt, das Poliovirus in Afrika für »ausgerottet« zu erklären. Dies sei ein Erfolg der Impfanstrengungen, sagte WHO-Vertreterin Rose Gana Fomban. Das Poliovirus wird vorwiegend durch Schmierinfektionen übertragen und kann bleibende Lähmungen der Arme oder Beine verursachen oder sogar zu einer tödlichen Lähmung der Atemmuskulatur führen. (AFP/jW)