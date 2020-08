MV-Werften sollen wieder arbeiten

Hongkong. Der asiatische Konzern Genting Hongkong, zu dem der MV-Werften-Verbund in Mecklenburg-Vorpommern gehört, plant einen Unternehmensumbau zur Lösung seiner Finanzprobleme. Der Betrieb auf den Werften solle im vierten Quartal wieder aufgenommen werden, teilte der zuständige Genting-Berater Cheah Yoke Sim am Mittwoch in Hongkong auf dpa-Anfrage mit. Genting Hongkong wolle auch die Schiffe abnehmen, die in Mecklenburg-Vorpommern in Auftrag gegeben wurden. Der Konzern hatte in der Vorwoche angekündigt, vorübergehend alle Zahlungen an Gläubiger und Banken einzustellen. (dpa/jW)