Weitere Geflüchtete aus Lagern angekommen

Berlin. 28 kranke Kinder aus griechischen Geflüchtetenlagern sind am Mittwoch in Begleitung ihrer Kernfamilien in die Bundesrepublik ausgeflogen worden. Insgesamt 121 Menschen trafen am Flughafen Hannover ein, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Sie hätten bereits vor zwei Wochen eingeflogen werden sollen. Allerdings waren vor Abflug bei zwei Familien Coronainfektionen festgestellt worden. Nach Abschluss der Quarantäne und erneutem Test wurde der Flug nun nachgeholt. Die Familien sollen nach Angaben des Bundesinnenministeriums auf neun Bundesländer verteilt werden: Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. (AFP/jW)