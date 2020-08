Weltwirtschaftsforum in Davos verschoben

Cologny. Wegen der Coronapandemie hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) sein für Januar geplantes Jahrestreffen in Davos auf Anfang Sommer nächsten Jahres verschoben, wie das WEF am Mittwoch in Cologny bei Genf mitteilte. Das Treffen, zu dem jedes Jahr mehr als 3.000 Teilnehmer anreisen, war dieses Mal vom 26. bis 29. Januar 2021 geplant. In dieser Zeit ist nun nur noch ein stark abgeschwächtes Onlineformat vorgesehen. Kritiker werfen dem WEF vor, es biete vor allem Mächtigen und Reichen eine weithin abgeschottete Plattform, auf der sie Geschäfte und politische Deals einfädeln könnten. (dpa/jW)