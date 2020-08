Iran erlaubt IAEA Zugang zu zwei Standorten

Teheran. Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) haben sich nach Beratungen darauf geeinigt, dass Teheran den Inspekteuren aus Wien Zugang zu angeblichen geheimen Atomstandorten einräumt. Das teilten IAEA-Chef Rafael Grossi und Irans Atomchef Ali-Akbar Salehi in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch mit. An den beiden Standorten in Teheran und Isfahan soll der Iran nukleares Material aufbewahrt haben. Die iranische Atomorganisation hatte bisher die IAEA-Forderung abgelehnt. Die Behörde überwacht die Einhaltung des Atomabkommens von 2015 mit dem Iran. (dpa/jW)