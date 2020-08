Designierter dänischer Botschafter suspendiert

Kopenhagen. Thomas Ahrenkiel wird seinen Posten als dänischer Botschafter in Deutschland nicht wie geplant am 1. September antreten, nachdem er am Montag abend vom Dienst suspendiert worden ist. Das meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf das Außenministerium. Grund sei, dass der Geheimdienst, dessen Chef Ahrenkiel von 2010 bis 2015 war, widerrechtlich Informationen über Dänen weitergegeben haben soll. (dpa/jW)