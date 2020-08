UNO: IS in Syrien und Irak weiter sehr aktiv

New York. Die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) hat nach Schätzungen der Vereinten Nationen (UNO) mehr als 10.000 aktive Kämpfer in Syrien und im Irak. In kleinen Zellen bewegten sie sich zwischen den beiden Ländern hin und her, sagte der Chef des UN-Büros für Antiterrorismus, Wladimir Woronkow, bei einer Sitzung am Montag (Ortszeit). Die Anzahl der IS-Angriffe sei 2020 im Vergleich zum vergangenen Jahr in beiden Staaten »bedeutend gestiegen«. Demnach gab es auch vermehrt Anschläge einzelner sowie kleinerer Gruppierungen. »Die globale Bedrohung durch den IS wird wahrscheinlich zunehmen, wenn die internationale Gemeinschaft diese Herausforderung nicht bewältigt«, erklärte Woronkow weiter. (dpa/jW)