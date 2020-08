Kalifornien: Fortschritt gegen Waldbrände

Los Angeles. Im Kampf gegen die Wald- und Buschbrände in Kalifornien haben die Einsatzkräfte dank sinkender Temperaturen und weniger Blitzeinschläge Fortschritte erzielt. Der nördlich von San Francisco tobende Brand mit der Bezeichnung »LNU Lightning Complex« konnte nach Angaben der Behörden bis Montag nachmittag (Ortszeit) zu 22 Prozent unter Kontrolle gebracht werden. Nach Angaben von Gouverneur Gavin Newsom wüteten in dem US-Bundesstaat am Montag insgesamt etwa 625 Wald- und Buschbrände. (AFP/jW)