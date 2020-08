Israel attackiert erneut den Gazastreifen

Tel Aviv. Zum wiederholten Mal hat Israel Ziele im Gazastreifen angegriffen. »Unsere Panzer und Flugzeuge haben eben Militärposten der Hamas sowie unterirdische Einrichtungen in Gaza getroffen«, twitterte die israelische Armee am Dienstag morgen. Bereits seit mehreren Wochen werden täglich Brandballons aus dem Gazastreifen nach Israel geschickt. Angeblich als Reaktion darauf beschoss die israelische Armee jeweils Ziele in dem palästinensischen Gebiet. (dpa/jW)