Bolivien: Weitere Anzeige gegen Morales

La Paz. Das bolivianische Justizministerium hat den früheren Staatschef Evo Morales erneut wegen einer angeblichen Beziehung mit einer Minderjährigen angezeigt. Das Mädchen soll im Alter von 16 Jahren ein Kind bekommen haben, gab das Ministerium am Montag (Ortszeit) bekannt. Morales war erst am Donnerstag vom Justizministerium angezeigt worden, weil er ein Verhältnis mit einer heute 19jährigen gehabt haben soll, als diese noch minderjährig war. Ihm werden Verführung Minderjähriger und Menschenhandel vorgeworfen. In einem Radiointerview hatte Morales am Wochenende erklärt: »Ich bin mit der Instrumentalisierung von Partnerinnen in politischen Angelegenheiten nicht einverstanden.« Die Prozesse zielten darauf ab, seine Partei MAS zu spalten. (dpa/jW)