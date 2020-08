Taliban verüben Anschlag in Afghanistan

Kabul. Im Norden Afghanistans sind bei einem Anschlag mit einer Autobombe mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere 41 Menschen wurden bei der Explosion in der Provinz Balch verletzt, wie das Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte. Unter den Toten sei ein Soldat gewesen. Ein Video des afghanischen TV-Senders Tolonews zeigte ein Bild der Verwüstung mit Staubwolken, Trümmerhaufen und zerstörten Häusern. Die islamistischen Taliban reklamierten den Angriff für sich. Unterdessen befindet sich eine hochrangige Taliban-Delegation für politische Gespräche im Nachbarland Pakistan. Die sechsköpfige Gruppe wurde von Pakistans Außenministerium eingeladen. Geplant war ein Treffen mit Außenminister Schah Mahmud Kureschi am gestrigen Dienstag, um über den Friedensprozess in Afghanistan zu sprechen. (dpa/jW)