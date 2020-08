Höhere Kreditausfälle bei deutschen Banken

Frankfurt am Main. Die Ratingagentur Moody’s warnt vor einem »erheblichen Risiko« für einige deutsche Banken wegen ihrer Rolle als Finanzierer gewerblicher Immobilien. Je nach Dauer der Coronakrise sei mit »Zahlungsaussetzungen, Ausfällen und abnehmenden Sicherheitsniveaus« zu rechnen; das dürfte für die Institute wiederum zu mehr »notleidenden Krediten«, einem höheren Risikovorsorgebedarf und zu geringeren Erträgen führen, wie Moody’s am Montag in Frankfurt am Main erklärte. (AFP/jW)