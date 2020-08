Dänischer Geheimdienst suspendiert Mitarbeiter

Kopenhagen. Der Chef und zwei Mitarbeiter des Militärischen Geheimdienstes in Dänemark sind vom Dienst suspendiert worden. Eine interne Untersuchung ergab, dass der Geheimdienst gegen das Gesetz verstoßen und widerrechtlich Informationen über Dänen weitergegeben habe, heißt es in einem Bericht der Aufsichtsbehörde der Nachrichtendienste an die Verteidigungsministerin. Die Untersuchungen waren in Gang gesetzt worden, nachdem das Kontrollorgan von einem oder mehreren Whistleblowern informiert worden war. (dpa/jW)