Afghanistan: Tote durch Sprengfallen

Kabul. In Afghanistan sind am Sonntag zehn Menschen durch am Straßenrand verstecke Sprengfallen getötet worden. In der südöstlichen Provinz Ghasni starben sieben Zivilisten, als ihr Bus von der Explosion zerstört wurde, wie ein Mitglied der Provinzregierung mitteilte. Bei einer weiteren Detonation in der Nordprovinz Dschusdschan kamen drei Mitarbeiter des afghanischen Bergbauministeriums ums Leben, wie das Ministerium bekanntgab. Niemand bekannte sich zunächst zu den Anschlägen. (dpa/jW)