Belarus: Lukaschenko versetzt Armee in Alarmzustand

Minsk. In der belarussischen Hauptstadt Minsk haben sich am Sonntag erneut Zehntausende Menschen versammelt, um zwei Wochen nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Wahl gegen Präsident Alexander Lukaschenko zu protestieren. Die Polizei warnte in Lautsprecherdurchsagen vor der Teilnahme an der ungenehmigten Kundgebung. Am Sonnabend hatte Lukaschenko die Armee des Landes in den Alarmzustand versetzt. NATO-Truppen in Polen und Litauen seien entlang der Grenze zu Belarus »ernsthaft in Bewegung«, begründete er die Entscheidung beim Besuch einer Militärbasis in Grodno im Westen des Landes nahe der Grenze zu Polen. (AFP/dpa/jW)