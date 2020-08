Bolivien: Morales von Regierung angezeigt

La Paz. Boliviens De-facto-Regierung verschärft die Gangart gegen den gestürzten linken Präsidenten Evo Morales. Wegen einer angeblichen Beziehung zu einer Minderjährigen habe das Justizministerium Strafanzeige wegen »Geschlechtsverkehrs mit Minderjährigen und Menschenhandels« gestellt, sagte Guido Melgar, Vizejustizminister der Putschistenregierung, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt La Paz. Morales soll die in den vergangenen Tagen bekanntgewordene Beziehung zu einer heute 19jährigen begonnen haben, als diese noch minderjährig war. Von Morales und seiner Partei MAS gab es zunächst keinen Kommentar. (AFP/jW)