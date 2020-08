Mütter erhalten öfter nur Basiselterngeld

Berlin. In der BRD erhält ein Viertel der Mütter, die Elterngeld beziehen, nur den Mindestbetrag von 300 Euro (beim »Basiselterngeld«) bzw. 150 Euro (beim »Elterngeld plus«) im Monat. Unter den Vätern, die Elterngeld beziehen, beziehe jeder zwölfte nur das Minimum. Das geht aus der Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke hervor, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am vergangenen Sonnabend berichtete. Demnach sind etwa 352.000 Frauen in Deutschland betroffen. Katrin Werner, familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion, kritisierte, dass seit seiner Einführung das Elterngeld nicht erhöht wurde. »Allein um die Inflation auszugleichen, müsste der Mindestbetrag beim Elterngeld um 50 Euro und beim Elterngeld plus um 25 Euro angehoben werden«, sagte sie. (jW)