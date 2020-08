Russland: Nawalny im Krankenhaus

Moskau. Der rechtsnationale Politiker Alexej Nawalny liegt laut seiner Sprecherin mit Vergiftungssymptomen im Koma. »Wir vermuten, dass etwas in seinen Tee gemischt wurde«, spekulierte seine Sprecherin Kira Jarmisch am Donnerstag. Die ersten Beschwerden seien aufgetreten, als der 44jährige auf dem Rückflug aus Sibirien nach Moskau gewesen sei. Das Flugzeug sei dann unplanmäßig in der Stadt Omsk zwischengelandet und Nawalny dort ins Krankenhaus eingeliefert worden. (Reuters/jW)