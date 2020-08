Scheel folgt auf Lompscher

Berlin. Sebastian Scheel (Die Linke) ist Berlins neuer Senator für Stadtentwicklung und Wohnen. Er wurde am Donnerstag im Abgeordnetenhaus vereidigt. Die Neubesetzung an der Spitze des Ressorts wurde notwendig, weil Katrin Lompscher Anfang August als Senatorin zurückgetreten war. Scheel, bislang Staatssekretär für Wohnen, will nach eigenen Angaben den bisherigen Kurs fortsetzen. Am Dienstag hatte er bei einem Termin betont, das Thema Neubau müsse in Zukunft stärker in den Fokus rücken. (dpa/jW)