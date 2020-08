Wind der Revolution

Vasily Fedosenko/REUTERS Massenstreiks zwangen zur Einstellung der Gewaltanwendung: Arbeitsniederlegung im Lkw-Werk MZKT in Minsk (17. August)

Die aktuellen Entwicklungen in Belarus haben die marxistische Linke in Belarus und Russland offenbar überrascht. Vor allem gilt das für die Beteiligung von Arbeitern der staatlichen Industriebetriebe an den Protesten. Anders als im Westen, wo das liberale Narrativ von den »unfreien Wahlen« auch in der Linken nicht wirklich hinterfragt wird, sehen die Marxisten vor Ort offenbar Chancen für die Wiedergeburt einer revolutionären Arbeiterbewegung. Wir dokumentieren, jeweils mit redaktionellen Kürzungen, drei Dokumente: zwei von seiten eines offenbar ad hoc zustandegekommenen Bündnisses verschiedener marxistischer Gruppen in Belarus selbst und eine Analyse von Boris Kagarlizki, einem der bekanntesten linken Publizisten Russlands. (jW)

Aufruf »An Kommunisten und Linke in aller Welt«:

»Werte Genossen! Wir, die Marxisten von Belarus (MB), vertreten die wichtigsten kommunistischen und linken Zirkel, Organisationen und Parteien, die zusammen die Initiative ›Streik BY‹ gegründet haben. Wir bitten um Eure Solidarität und Unterstützung.

In der Republik Belarus sind Präsidentschaftswahlen abgelaufen, die eine politische Krise herbeigeführt haben. Diese Krise wird sowohl von der Opposition als auch von der Staatsmacht angeheizt. All dies hat zu einem in Belarus noch nie erlebten Ausmaß von Polizeigewalt geführt. In der Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren der Regierung Lukaschenkos, vor allem aber in den letzten Jahren, Überdruss und Unzufriedenheit angestaut. Willkür von Beamten und Gerichten, arbeiter- und volksfeindliche Gesetze, die schleichende Privatisierung und das ständige Anwachsen der Privatwirtschaft haben dies gefördert. Die liberale Opposition, die sich auf das internationale Kapital orientiert, nutzt die Unzufriedenheit der Massen (…) unter dem Vorwand friedlicher Proteste. (…) Die Opposition versucht mit allen Mitteln zu siegen, die Staatsmacht ebenso. Vor unseren Augen vollzieht sich der Kampf zwischen dem von Lukaschenko (…) verkörperten staatskapitalistischen System und verschiedenen internationalen imperialistischen Kräften, die von der Opposition vertreten werden.

Zum ersten Mal seit langem ruft die Opposition zu Streiks auf, aber wohlgemerkt nur in staatlichen Betrieben. Dabei arbeitet schon heute die Mehrheit der Belarussen im privaten Sektor, und dort ist die Lage teilweise schlimmer als in den Staatsbetrieben.

(…) Mit Wahlen ist das nicht zu verändern, sondern nur durch die organisierte Macht der Arbeitskollektive, die hier und jetzt ihre Klasseninteressen verteidigen, zumal die Arbeiterklasse von Belarus sich jetzt ihrer Kraft bewusst wird. Denn sie war es, die die Polizeigewalt zum Stillstand gebracht hat. Und für die Arbeiterinteressen muss man genau jetzt zu kämpfen beginnen, wo die Massen politisiert und zum Handeln bereit sind.«

Dieselbe Gruppe hat den Aufruf »An die Werktätigen« ins Netz gestellt:

»Was wir brauchen, ist kein einmaliger Streik für freie Wahlen. Nötig ist eine Organisation, die die Arbeiter in Bewegung bringt, wann immer Chefs oder Eigentümer ›das Maß verlieren‹. Jeder von uns verbringt den größten Teil seines Tages am Arbeitsplatz, und genau dort, aus der Angst vor dem Verlust des Jobs, erwächst das am meisten knebelnde Gefühl der Unfreiheit.

Wir brauchen normale, permanent arbeitende Arbeiterorganisationen, die von Staatsmacht und Eigentümern unabhängig sind.

»Erste Lehren aus der belarussischen Revolution« von Boris Kagarlizki

»Die Staatsmacht in Belarus hatte große Angst vor einem ›Maidan‹. Seit 2014 waren alle Anstrengungen der Geheimdienste und der Exekutivorgane darauf gerichtet, eine Wiederholung dieses Szenarios zu verhindern. Und man muss sagen: Das haben diese Organisationen sehr professionell erreicht. Sie haben alle Erfahrungen der ukrainischen Krise studiert, die richtigen Schlussfolgerungen gezogen und hatten allen Grund zur Annahme, dass auch ernsthafte Proteste nach maximal zwei bis drei Tagen unter Kontrolle zu bringen wären.

Aber sie haben eines nicht bedacht: dass in Belarus kein ›Maidan‹ herangereift ist, sondern eine Volksrevolution. (…)

Als in Minsk die Unruhen begannen, ging die Staatsmacht davon aus, dass sie mit aggressiver Gewaltanwendung die Straßenproteste unterdrücken und gleichzeitig den sympathisierenden Spießbürger einschüchtern könne.

Verrechnet hat sie sich mit der Annahme, sie bekäme es nur mit ein paar tausend Aktivisten in der Hauptstadt zu tun und nicht mit der Mehrheit des Volkes im ganzen Land. Das Potential sozialer und politischer Unzufriedenheit, das sich seit Jahren oder sogar Jahrzehnten angestaut hatte, musste in der Wirtschaftskrise unweigerlich zum Vorschein kommen, und dass eine revolutionäre Situation heranreifte, war schon während des Wahlkampfes unübersehbar, als die Leute zu Tausenden zu den Kundgebungen der Opposition kamen und die reale Unterstützung der Staatsmacht auf 15 Prozent geschätzt wurde.

In dieser Situation haben die Repressionen den Protest nicht nur nicht zum Erlöschen gebracht, sondern ihn sogar noch angeheizt. (…) Beamte verstehen niemals, dass sich ein revolutionärer Prozess, wenn er einmal begonnen hat, mit rein polizeilichen Mitteln nicht aufhalten lässt. (…)

Drei Tage der Konfrontation auf der Straße führten dazu, dass die Polizeikräfte des Regimes völlig erschöpft und demoralisiert waren. Schon am zweiten Tag musste die Armee zur Hilfe geholt werden, aber (…) eine Wehrpflichtarmee, die gegen das eigene Volk eingesetzt wird, wird sich nach wenigen Tagen zersetzen und kann teilweise auf die Seite der Protestierenden übergehen. Sofort nach dem Beginn des Militäreinsatzes häuften sich Fälle von Befehlsverweigerung und Sabotage. In dieser Situation war die Staatsmacht klug genug, nicht bis zum Äußersten zu gehen. (…)

Das entscheidende Moment waren aber die Massenstreiks der Arbeiter. (…) Nach zwei Tagen zwangen sie die Staatsmacht, die Gewaltanwendung einzustellen, und die Kundgebungen Tausender in den Städten werden schon von niemandem mehr auseinandergejagt. So etwas hatte es nicht nur in Belarus, sondern in ganz Osteuropa seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr gegeben.

Das erklärt sich teilweise damit, dass in Belarus, anders als in Russland und der Ukraine, die industrielle Basis erhalten und ausgebaut wurde und damit die Arbeitskollektive relativ jung und stabil sind. (…)

Am Beispiel von Belarus kann man sehen, was einen wirklich revolutionären Aufstand von einer durch die Eliten organisierten ›Farbenrevolution‹ und einem ›Maidan‹ unterscheidet: Die Arbeiter verwandeln sich in eine selbständige politische Kraft, die jede künftige Staatsmacht in Belarus berücksichtigen muss.«