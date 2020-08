Lufthansa bekommt Hilfe aus dem Ausland

Berlin. Die Bundesregierung hat Staatshilfen für die Lufthansa Group in Österreich, Belgien und der Schweiz zugestimmt. Dort unterhält das Unternehmen die Tochterfirmen Austrian Airlines, Brussels Airlines und Swiss/Edelweiss. Der Ausschuss des Wirtschaftsstabilisierungsfonds habe am Montag dem Luftfahrtkonzern grünes Licht für die Annahme der Finanzierungszusagen aus den drei Ländern gegeben, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mit. (dpa/jW)