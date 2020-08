Caracas: Constituyente soll aufgelöst werden

Caracas. In Venezuela soll die Verfassunggebende Versammlung (Constituyente) nach der Parlamentswahl aufgelöst werden. Das Gremium habe beschlossen, noch bis Dezember zu tagen, verkündete Präsident Nicolás Maduro am Montag (Ortszeit) bei einer Videokonferenz seiner Partei. Die Constituyente hatte im Juli 2017 ihre Arbeit aufgenommen, um die Verfassung zu ändern. Seitdem fungiert sie de facto als zweites Parlament. Für den 6. Dezember sind Parlamentswahlen angesetzt. Da mehrere Oppositionsparteien die Abstimmung boykottieren wollen, dürfte die politische Rechte ihre Mehrheit in der Kammer verlieren. (AFP/jW)