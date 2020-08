Bauern klagen über Dürrefolgen

Berlin. Die deutschen Bauern klagen wegen Dürre und anderer Wetterextreme das dritte Jahr in Folge über Ernteeinbußen. Die Getreideernte liege 2020 mit voraussichtlich 42,4 Millionen Tonnen knapp fünf Prozent unter dem Durchschnitt der fünf Vorjahre, wie der Deutscher Bauernverband am Dienstag in Berlin mitteilte. (Reuters/jW)