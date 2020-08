CDU-Vorsitz: Laschet rechnet mit Kampfkandidatur

Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet rechnet weiterhin mit einer Kampfkandidatur um den CDU-Vorsitz auf dem für Anfang Dezember geplanten Parteitag in Stuttgart. Er sei immer für eine »Teamlösung« gewesen, sagte Laschet am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel in Düsseldorf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sei bereit gewesen, »in dieses Team hineinzugehen«. Aber im Moment gebe es »keinen Anlass, zu glauben, dass sich das Team noch vergrößern könnte«. Neben Laschet gelten Friedrich Merz und Norbert Röttgen als aussichtsreiche Kandidaten. (dpa/jW)