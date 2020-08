Israel: Rivlin droht Hamas mit Eskalation

Tel Aviv. Israels Präsident Reuven Rivlin hat der islamistischen Hamas wegen der fortwährenden mit Ballons durchgeführten Angriffe aus dem Gazastreifen gedroht. »Die Hamas sollte wissen, dass dies kein Spiel ist«, sagte Rivlin am Dienstag bei einem Besuch in Ortschaften, die an das Küstengebiet grenzen. »Die Zeit wird kommen, da sie sich entscheiden müssen, und wenn sie Krieg wollen, dann bekommen sie Krieg.« Zuletzt waren täglich Dutzende Ballons, an denen Brandflaschen oder Sprengsätze befestigt waren, aus dem Gazastreifen in Richtung Israel gestartet worden. Die israelische Armee beschoss mehrere Ziele im Gazastreifen, Waren- und Treibstofflieferungen in das Küstengebiet wurden untersagt. (dpa/jW)