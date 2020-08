Bericht: US-Waffendeals für Emirate möglich

Tel Aviv. Das geplante Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten soll eine Geheimklausel für Waffengeschäfte enthalten. Dies berichtet die israelische Zeitung Jedi’ot Acharonot am Dienstag unter Berufung auf nicht näher beschriebene Kreise in den USA und den Emiraten. Demnach macht die Klausel unter anderem den Weg frei für den Verkauf von hochmodernen US-Kampfflugzeugen vom Typ F-35 und US-amerikanischer Drohnentechnologie an die Emirate. Israel hat solche Rüstungsgeschäfte bislang abgelehnt.

Regierungschef Benjamin Netanjahu dementierte den Bericht. Er habe sich »von Anfang an gegen den Verkauf von F-35 und anderen hochmodernen Waffen an jegliche Länder im Nahen Osten gestellt, einschließlich arabischer Länder, die mit Israel Frieden schließen«, hieß es in einer Mitteilung. (dpa/jW)