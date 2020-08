IG BAU Hessen: Keine Einigung

Frankfurt am Main. Auch in der zweiten Verhandlungsrunde der Steine- und Erdenindustrie Hessen am 12. August konnten sich die Tarifvertragsparteien nicht einigen, teilte die IG BAU am Donnerstag auf ihrer Homepage mit. Zwar hatte die Unternehmerseite ein Angebot vorgelegt, dieses lehnte die Tarifkommission der Gewerkschaft aber kategorisch ab. Mit Grund: Die IG BAU fordert eine Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen von 4,9 Prozent über eine Laufzeit von zwölf Monate. Die Gegenseite bietet lediglich 1,8 Prozent an. Am 1. September werden die Gespräche fortgesetzt. (jW)