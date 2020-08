IG BCE: Tarifrunde in Papierbranche

Frankfurt am Main. Eine deutliche Anhebung der Vergütungen und eine Coronasonderzahlung, die auch für freie Tage oder für die tarifliche Altersvorsorge genutzt werden kann: Mit diesen Forderungen wird die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) ab dem 9. September in die Tarifverhandlung für die bundesweit 40.000 Beschäftigten in der Papierbranche gehen. Das beschloss die Bundestarifkommission in Frankfurt am Main. Für IG-BCE-Verhandlungsführer Frieder Weißenborn ist klar: »Weltuntergangsszenarien werden wir in der Tarifrunde keinen Raum geben.« (jW)