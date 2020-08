Noch enger

Die Berliner Philharmoniker rechnen wegen der Coronakrise in diesem Jahr mit einem Defizit von zehn Millionen Euro, sagte Intendantin Andrea Zietzschmann am Montag. Die Philharmoniker setzten für eine Besserung der Lage auf neue Untersuchungen der Charité im Auftrag der Berliner Orchester. Nach der am Montag veröffentlichten Aktualisierung empfiehlt die Studie nun einen Abstand zwischen den Streichern von einem Meter (aktuell 1,5 Meter) sowie von 1,5 Meter zwischen den Bläsern (aktuell zwei Meter). Eine Trennung durch Plexiglas könne bei den Bläsern entfallen. (dpa/jW)