Maschinenbauer haben Tausende Jobs gestrichen

Düsseldorf. Die Maschinenbauer in Deutschland haben ihrem Verband zufolge im ersten Halbjahr rund 32.000 Arbeitsplätze gestrichen. Die Coronakrise, die schwächelnde Konjunktur und der Strukturwandel bei wichtigen Kunden sei nicht ohne Folgen geblieben, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Montag mit. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche habe Ende Juni bei rund 1,03 Millionen gelegen. (Reuters/jW)