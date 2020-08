Chinas Zentralbank stellt Geld bereit

Beijing. Die chinesische Notenbank hat die Banken der Volksrepublik am Montag mit frischem Geld versorgt. Wie die People’s Bank of China in Beijing mitteilte, werden rund 700 Milliarden Yuan (rund 85 Milliarden Euro) bereitgestellt. Die Geldspritze war bereits am Freitag angekündigt worden und soll unter anderem die Kreditvergabe an die Wirtschaft am Laufen halten. Dabei setzt die Zentralbank ihren moderaten Kurs fort: Zwar hat sie ihre Geldpolitik in der Coronakrise mehrfach gelockert. Starke Zinssenkungen hat sie bisher aber nicht vorgenommen. (dpa/jW)